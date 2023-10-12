Тренер Арсенала може очолити клуб МЛС

Джек Вілшер може змінити клуб

Головний тренер Арсенала U-18 Джек Вілшер найближчим часом може змінити місце роботи.

Про це повідомляє The Athletic.

У кандидатурі Вілшера зацікавлений Колорадо Репідс. Клуб МЛС вже звернувся до лондонців, щоб отримати дозвіл на переговори з 31-річним англійцем.

Актуально: Арсенал - Манчестер Сіті 1:0: огляд матчу АПЛ

Вілшер очолив Арсенал U-18 влітку минулого року та у минулому сезоні команда під його керівництвом дійшла до фіналу молодіжного Кубка. Це досягнення вразило Колорадо Репідс, керівництво якого у вересні звільнило Робіна Фрейзера.

Сам Вілшер хотів би отримати посаду головного тренера у дорослій команді. На його думку, це додасть йому перспектив у кар'єрному рості у майбутньому.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!