Тренер Арсенала може очолити клуб МЛС

Джерело - theathletic.com.
Головний тренер Арсенала U-18 Джек Вілшер найближчим часом може змінити місце роботи.
Про це повідомляє The Athletic.
У кандидатурі Вілшера зацікавлений Колорадо Репідс. Клуб МЛС вже звернувся до лондонців, щоб отримати дозвіл на переговори з 31-річним англійцем.
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Вілшер очолив Арсенал U-18 влітку минулого року та у минулому сезоні команда під його керівництвом дійшла до фіналу молодіжного Кубка. Це досягнення вразило Колорадо Репідс, керівництво якого у вересні звільнило Робіна Фрейзера.
Сам Вілшер хотів би отримати посаду головного тренера у дорослій команді. На його думку, це додасть йому перспектив у кар'єрному рості у майбутньому.
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