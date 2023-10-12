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Тренер Арсенала може очолити клуб МЛС

Джек Вілшер може змінити клуб
Сьогодні 18:56 224 0
Тренер Арсенала може очолити клуб МЛС
#Джек Вілшир, #Колорадо, #Арсенал Лондон

Джерело - theathletic.com.

Головний тренер Арсенала U-18 Джек Вілшер найближчим часом може змінити місце роботи.

Про це повідомляє The Athletic.

У кандидатурі Вілшера зацікавлений Колорадо Репідс. Клуб МЛС вже звернувся до лондонців, щоб отримати дозвіл на переговори з 31-річним англійцем.

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Вілшер очолив Арсенал U-18 влітку минулого року та у минулому сезоні команда під його керівництвом дійшла до фіналу молодіжного Кубка. Це досягнення вразило Колорадо Репідс, керівництво якого у вересні звільнило Робіна Фрейзера.

Сам Вілшер хотів би отримати посаду головного тренера у дорослій команді. На його думку, це додасть йому перспектив у кар'єрному рості у майбутньому.

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