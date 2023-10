Боруссія Дортмунд підписала новий контракт з Грегором Кобелем.

Про це повідомляє пресслужба "джмелів".

Нова угода з голкіпером розрахована до літа 2028-го року.

He's a Keeper 🖤💛



Gregor Kobel has extended his contract through the 2028 season ✍️ pic.twitter.com/bbObXaZYr3