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Моурінью не звільнять з Роми попри невдалий старт сезону

Римляни зберігають цілі на сезон - потрапляння у зону Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:50 220 0
Моурінью не звільнять з Роми попри невдалий старт сезону
Фото: Getty Images
#Дженоа, #Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Corriere Dello Sport.

Головному тренеру Роми Жозе Моурінью не загрожує звільнення попри невдалий старт сезону та поразку від Дженоа (1:4).

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Керівництво клубу не розглядає такий варіант, а сам португалець не має наміру достроково покидати команду. Його контракт чинний до наступного літа.

  Дженоа - Рома 4:1: огляд матчу Серії А

Римляни зберігають цілі на сезон - потрапляння у зону Ліги чемпіонів. Наступні ігри з Фрозіноне та Кальярі можуть стати для Жозе ключовими.

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