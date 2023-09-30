Моурінью не звільнять з Роми попри невдалий старт сезону

Римляни зберігають цілі на сезон - потрапляння у зону Ліги чемпіонів

Джерело - Corriere Dello Sport.

Головному тренеру Роми Жозе Моурінью не загрожує звільнення попри невдалий старт сезону та поразку від Дженоа (1:4).

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Керівництво клубу не розглядає такий варіант, а сам португалець не має наміру достроково покидати команду. Його контракт чинний до наступного літа.

Дженоа - Рома 4:1: огляд матчу Серії А

Римляни зберігають цілі на сезон - потрапляння у зону Ліги чемпіонів. Наступні ігри з Фрозіноне та Кальярі можуть стати для Жозе ключовими.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!