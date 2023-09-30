Борнмут Забарного зіграє з Арсеналом Зінченка, Евертон Миколенка прийме Лутон: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 вересня, відбудеться 8 матчів 7-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Борнмут Іллі Забарного прийматиме Арсенал Олександра Зінченка, Евертон Віталія Миколенка зіграє з Лутоном.
Розклад матчів 7-го туру англійської Прем'єр-ліги на 30 вересня:
14:30 Астон Вілла - Брайтон
17:00 Борнмут - Арсенал
17:00 Вест Гем - Шеффілд Юнайтед
17:00 Вулвергемптон - Манчестер Сіті
17:00 Евертон - Лутон
17:00 Манчестер Юнайтед - Крістал Пелес
17:00 Ньюкасл Юнайтед - Бернлі
19:30 Тоттенгем - Ліверпуль
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