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Борнмут Забарного зіграє з Арсеналом Зінченка, Евертон Миколенка прийме Лутон: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 7-го туру англійської Прем'єр-ліги на 30 вересня
Сьогодні 09:18 254 0
Борнмут Забарного зіграє з Арсеналом Зінченка, Евертон Миколенка прийме Лутон: розклад матчів АПЛ
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Борнмут, #Евертон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 вересня, відбудеться 8 матчів 7-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Борнмут Іллі Забарного прийматиме Арсенал Олександра Зінченка, Евертон Віталія Миколенка зіграє з Лутоном.

Розклад матчів 7-го туру англійської Прем'єр-ліги на 30 вересня:

14:30 Астон Вілла - Брайтон

17:00 Борнмут - Арсенал

17:00 Вест Гем - Шеффілд Юнайтед

17:00 Вулвергемптон - Манчестер Сіті

17:00 Евертон - Лутон

17:00 Манчестер Юнайтед - Крістал Пелес

17:00 Ньюкасл Юнайтед - Бернлі

19:30 Тоттенгем - Ліверпуль

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