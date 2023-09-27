Будинок Рамоса у Севільї було пограбовано

Це сталося під час матчу Севілья - Ланс у Лізі чемпіонів

Джерело - Marca.

Будинок іспанського захисника Севільї Серхіо Рамоса було пограбовано.

Про це повідомляє Marca.

Це сталося ввечері 20 вересня, коли команда 37-річного футболіста зустрічалася з Лансом у Лізі чемпіонів.

Вдома на той момент були четверо дітей Рамоса та їх вихователі, вони не постраждали. Жінка гравця Пілар Рубіо була за містом з робочих причин.

Злочинці вкрали дорогі годинники, ювелірні вироби, дизайнерський одяг та готівку, але сума не уточнюється.

Раніше Севілья розгромила Альмерію.

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