Будинок Рамоса у Севільї було пограбовано

Джерело - Marca.
Будинок іспанського захисника Севільї Серхіо Рамоса було пограбовано.
Про це повідомляє Marca.
Це сталося ввечері 20 вересня, коли команда 37-річного футболіста зустрічалася з Лансом у Лізі чемпіонів.
Вдома на той момент були четверо дітей Рамоса та їх вихователі, вони не постраждали. Жінка гравця Пілар Рубіо була за містом з робочих причин.
Злочинці вкрали дорогі годинники, ювелірні вироби, дизайнерський одяг та готівку, але сума не уточнюється.
Раніше Севілья розгромила Альмерію.
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