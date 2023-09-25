Матч Зоря - Шахтар перенесено на прохання Реброва

Джерело - Чемпіон.
Матч 10-го туру УПЛ між Зорею та Шахтарем не відбудеться у календарних рамках 10-го туру.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Матч перенесено на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва, який обговорив це питання особисто з представниками обох клубів.
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Так само було перенесено зустріч 6 туру Зорі та Динамо. Обидва ці поєдинки відбудуться вже навесні через дуже щільний осінньо-грудневий графік луганчан.
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