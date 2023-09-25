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Матч Зоря - Шахтар перенесено на прохання Реброва

Так само було перенесено зустріч 6 туру Зорі та Динамо
Сьогодні 14:38 239 0
Матч Зоря - Шахтар перенесено на прохання Реброва
#Сергій Ребров, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Матч 10-го туру УПЛ між Зорею та Шахтарем не відбудеться у календарних рамках 10-го туру.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Матч перенесено на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва, який обговорив це питання особисто з представниками обох клубів.

  Актуально: Ребров відвідав тренування Динамо

Так само було перенесено зустріч 6 туру Зорі та Динамо. Обидва ці поєдинки відбудуться вже навесні через дуже щільний осінньо-грудневий графік луганчан.

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