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Боруссія готова продати нападника Мукоко

Клуб відносно нещодавно продовжив контракт з 18-річним німцем
Сьогодні 13:35 190 0
Боруссія готова продати нападника Мукоко

Дортмундська Боруссія готова продати німецького нападника Юссуфа Мукоко, якщо надійде відповідна пропозиція.

Про це повідомляє Bild.

Клуб відносно нещодавно продовжив контракт з 18-річним німцем, щоб запобігти його відходу влітку на правах вільного агента, але зараз керівництво не зовсім задоволено грою футболіста, тому готове його продати.

30-40 мільйонів євро можуть стати тією сумою, яка переконає дортмундців відпустити гравця.

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