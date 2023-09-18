Неймар може пропустити матч азійської Ліги чемпіонів

У гравця травма

Форвард Аль-Хілаля Неймар може не зіграти у матчі 1-го туру групового турніру Ліги чемпіонів Азії проти узбецького Навбахора через травму.

Про це повідомляє Goal.com.

Футболіст отримав забій, перебуваючи у збірній Бразилії. Його участь у матчі під питанням. Також травму отримав інший гравець Аль-Хілаля Майкл.

"Після сьогоднішнього тренування ми вирішимо, хто з закордонних зірок буде у заявці. У Неймара та Майкла невеликий дискомфорт. Ми повинні переконатись, що вони на 100% готові до гри", - сказав головний тренер Аль-Хілаля Жорже Жезуш.

Матч Аль-Хілаль - Навбахор розпочнеться о 21.00. Пряма трансляція - Sport 2.

Раніше Неймар став рекордсменом по голах за збірну Бразилії.