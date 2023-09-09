Неймар забив 78-й і 79-й м'ячі за національну команду.

Джерело - Чемпіон.

У рамках першого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Бразилії розгромила Болівію.

Вінгер бразильців Неймар оформив дубль у матчі проти Болівії (5:1) у кваліфікації ЧС-2026. Спочатку не реалізував пенальті на 17-й хвилині, але потім відзначився голами на 61-й та 93-й хвилинах.

Для Неймара це 78-й та 79-й голи за збірну Бразилії - тепер він став найкращим бомбардиром національної команди, обійшовши Пеле з 77 м’ячами.

У складі національної Неймар провів 125 ігор, а Пеле - 91.

Нагадаємо, Неймар офіційно став гравцем Аль-Хілаля.