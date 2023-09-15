Буяльський: Виборів капітана ще не було

У Динамо ще не вибрали нового капітана команди після трансферу Сергія Сидорчука у Вестерло.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"У Динамо ще не обрали нового капітані, ще не було виборів. Я думаю, будуть перед грою. Такі розмови були в команді, але зрозуміло буде перед самою грою.

Чи є передвиборча програма? Ні, немає. Ще не ознайомився з тим, як проводити передвиборчу кампанію", – сказав Буяльський.