Буяльський: Виборів капітана ще не було

Джерело - dynamomania.com.
У Динамо ще не вибрали нового капітана команди після трансферу Сергія Сидорчука у Вестерло.
Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.
"У Динамо ще не обрали нового капітані, ще не було виборів. Я думаю, будуть перед грою. Такі розмови були в команді, але зрозуміло буде перед самою грою.
Чи є передвиборча програма? Ні, немає. Ще не ознайомився з тим, як проводити передвиборчу кампанію", – сказав Буяльський.
Раніше Динамо оголосило про відхід захисника Сідклея.