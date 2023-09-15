Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Вчора 09:17 814
Зоря поступилась Металісту 1925 у 7 турі УПЛ
Сьогодні 20:27 195
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві
Сьогодні 19:59 7496
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 19:50 322140 8
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Сьогодні 18:39 26309
Шуфричу оголосили підозру в державній зраді
Сьогодні 15:43 290
Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні
Сьогодні 14:53 261
Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:47 370
Далакян проведе захист поясу WBA проти Акуї в Японії
Сьогодні 14:18 305
Крутих переграв Галана в матчі Кубка Девіса Україна - Колумбія
Сьогодні 14:00 817
Прямі трансляції

Буяльський: Виборів капітана ще не було

Буяльський: Виборів капітана ще не було
Сьогодні 19:44 240 0
Буяльський: Виборів капітана ще не було
#Віталій Буяльський, #Динамо Київ

Джерело - dynamomania.com.

У Динамо ще не вибрали нового капітана команди після трансферу Сергія Сидорчука у Вестерло.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"У Динамо ще не обрали нового капітані, ще не було виборів. Я думаю, будуть перед грою. Такі розмови були в команді, але зрозуміло буде перед самою грою.

Чи є передвиборча програма? Ні, немає. Ще не ознайомився з тим, як проводити передвиборчу кампанію", – сказав Буяльський.

Раніше Динамо оголосило про відхід захисника Сідклея.

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА відкрила справу проти Петракова УЄФА відкрила справу проти Петракова 1549
Карпати - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2266
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 7496
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 26309
Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом 2842
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 322140 8
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40266
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15237 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2940
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3500
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56818
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21032