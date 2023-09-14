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Фонд президента Руха вивіз з України 23 чоловіків

Фонд допоміг чоловікам виїхати з України
Сьогодні 22:10 246 0
Фонд президента Руха вивіз з України 23 чоловіків
#Рух Львів, #Григорій Козловський

Джерело - ngl.media.

Фонд допомоги Рух у майбутнє, пов’язаний з засновником Руха Григорієм Козловським, сприяв тому, що з України за системою Шлях виїхали 23 чоловіків, більшість з яких потім не повернулась.

Про це повідомляє NGL.media.

Видання вказує, що це фонд Козловського. За даними Youcontrol, уповноваженими особами є Ігор Дедишин та Олег Шпур, засновниками - вже вказаний Дедишин, Віктор Вацко та Володимир Лапцький. Також новини про цей фонд фігурують на сайті ФК "Рух".

Видання звернулося до підписувача фонду Олега Шпура.

"Через наш фонд ми їх не подавали. Ми проаналізували всі клопотання. [Впізнали] тільки 7 осіб, які є в списку", – сказав Шпур.

Він надіслав виданню прізвища лише шести осіб. Шпур також додав, що один із чоловіків зі списку виїхав з паспортом Великої Британії, а решта повернулись.

Журналісти перевірили цих людей. Один з них дійсно виїхав з іноземним паспортом, а ще один – супроводжуючи дитину з інвалідністю. Ще один чоловік повернувся вже після вказаної розмови, у липні.

Повернення ще трьох людей не змогли підтвердити. Один з них кинув слухавку, як тільки почув суть питання. Телефони інших знайти не вдалося, тож Олег Шпур пообіцяв поділитись контактами, але він так їх і не надав.

NGL.media отримала копії звернень по усіх 23 чоловіках і надіслала їх Олегу Шпуру, він пообіцяв їх перевірити. Відповіді на момент публікації немає.

Усього NGL.media виявило 372 організації, від яких чоловіки їхали за кордон за системою Шлях і потім не повертались. Таких людей, за їх даними, було 2248. Йдеться про тих виїжджав за дозволами Львівської ОВА - туди подавали ці клопотання благодійні організації.

Серед них є фонд Спорт нації. Його керівник, президент Львівської обласної федерації боксу Олександр Павелець після отримання списку перестав відповідати на дзвінки та повідомлення журналістів. За даними джерела, від цієї організації з України виїхав 41 чоловік.

Нагадаємо, НАБУ відкрило справу проти родини Козловського.

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