НАБУ відкрило справу проти родини Козловського

НАБУ відкрило справу через приватизацію землі навколо озера у Винниках

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розслідують кримінальне провадження щодо приватизації майже 16 га землі навколо Винниківського озера.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У 2021 році землю приватизувала сім’я президента Руха Григорія Козловського, а торік на місці міського озера відкрили курорт Emily Resort, який належить йому.

У межах провадження в липні 2023 року суд наклав арешт на майно колишнього голови Винниківської міської ради покійного Володимира Квурта.

Йдеться про понад 25,7 га землі в межах колишнього міського озера на вул. Хмельницького, 9 у Винниках. Цю землю впродовж багатьох років орендувало ТзОВ Краківський ринок, а в 2017 році суборендарем частини ділянки навколо озера стало ТзОВ Академія футболу, засновником якого був Козловський.

Невдовзі компанія та родичі бізнесмена різними частинами отримали майже 17 га землі навколо озера в постійне безплатне користування, а у 2020 році Винниківська міська рада продала Академії футболу цю землю за 17,5 млн грн.

Зараз ділянка під озером площею 9,7 на із прибережною зоною належить міській раді й призначена для будівництва й обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. З грудня 2018 року право постійного користування земельною ділянкою належить ТзОВ Академія футболу.

Ділянка ж навколо озера площею майже 16 га з 2021 року приватизована дітьми Григорія Козловського – Софією Максимець, а також Яремою, Діаною, Юліаною та Святославом Козловським. Ще кілька невеликих ділянок під будівлями навколо озера також перебувають у приватній власності Академії футболу, Яреми та Юліани Козловських, а також бізнес-партнера Григорія Козловського, депутату Львівської міськради Олексія Різника.