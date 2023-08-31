Головне
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: ОНЛАЙН
Сьогодні 20:04 14083
Визначились суперники Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:52 193
Збірна України поступилась Хорватії на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:47 120
Гамільтон та Рассел продовжили контракти з Мерседесом
Сьогодні 15:19 273
Цуренко - Алєксандрова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
Сьогодні 14:15 1132
Металіст 1925 отримає нових власників та поїде на матч з Рухом
Сьогодні 13:52 509
Динамо зіграє з Оболонню, Шахтар - з Вересом: результати жеребкування Кубка України
Сьогодні 13:24 674
Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
Сьогодні 13:20 1892
Роналду побив світовий рекорд за голами в національних чемпіонатах
Сьогодні 12:34 465
31 серпня на US Open Світоліна та Цуренко зіграють проти росіянок: розклад матчів
Сьогодні 11:15 1311
Прямі трансляції

НАБУ відкрило справу проти родини Козловського

НАБУ відкрило справу через приватизацію землі навколо озера у Винниках
Сьогодні 18:59 256 0
НАБУ відкрило справу проти родини Козловського
#Рух Львів, #Григорій Козловський

Джерело - zaxid.net.

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розслідують кримінальне провадження щодо приватизації майже 16 га землі навколо Винниківського озера.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У 2021 році землю приватизувала сім’я президента Руха Григорія Козловського, а торік на місці міського озера відкрили курорт Emily Resort, який належить йому.

У межах провадження в липні 2023 року суд наклав арешт на майно колишнього голови Винниківської міської ради покійного Володимира Квурта.

Йдеться про понад 25,7 га землі в межах колишнього міського озера на вул. Хмельницького, 9 у Винниках. Цю землю впродовж багатьох років орендувало ТзОВ Краківський ринок, а в 2017 році суборендарем частини ділянки навколо озера стало ТзОВ Академія футболу, засновником якого був Козловський.

Невдовзі компанія та родичі бізнесмена різними частинами отримали майже 17 га землі навколо озера в постійне безплатне користування, а у 2020 році Винниківська міська рада продала Академії футболу цю землю за 17,5 млн грн.

Зараз ділянка під озером площею 9,7 на із прибережною зоною належить міській раді й призначена для будівництва й обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. З грудня 2018 року право постійного користування земельною ділянкою належить ТзОВ Академія футболу.

Ділянка ж навколо озера площею майже 16 га з 2021 року приватизована дітьми Григорія Козловського – Софією Максимець, а також Яремою, Діаною, Юліаною та Святославом Козловським. Ще кілька невеликих ділянок під будівлями навколо озера також перебувають у приватній власності Академії футболу, Яреми та Юліани Козловських, а також бізнес-партнера Григорія Козловського, депутату Львівської міськради Олексія Різника.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 19484
Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023 Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023 1892
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9484
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: ОНЛАЙН Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: ОНЛАЙН 14083
Реал може завершити трансфер Мбаппе Реал може завершити трансфер Мбаппе 1565
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13334
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48745
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 295812
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16548
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35666 4
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214637 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 23325