Дракслер узгодив перехід в Аль-Ахлі

Дракслер змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Юліан Дракслер остаточно погодився підписати контракт з катарським Аль-Ахлі.

Про це повідомив журналіст Флоріан Платтенберг.

Обом сторонам залишилося вирішити деякі формальності та підписати документи. Угода буде розрахована на 2 роки. Сам гравець повинен прилетіти до Дохи у п'ятницю або суботу.

Контракт німця з ПСЖ діє до 30 червня 2024 року. Транфермаркт оцінює його у 6 млн. євро.

Минулого сезону Дракслер виступав у складі португальскої Бенфіки, за яку відіграв 18 матчів та забив 2 голи.

Нагадаємо, ПСЖ відмовився від підписання Грізманна.

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