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ПСЖ відмовився від підписання Грізманна

Француз запросив велику заробітну плату
Сьогодні 21:17 196 0
ПСЖ відмовився від підписання Грізманна
Фото: Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #ПСЖ, #Антуан Грізманн

Джерело - L'Équipe.

ПСЖ розглядав варіант з підписанням нападника Атлетіко Антуана Грізманна цього літа.

Про це повідомляє L'Équipe.

Але парижани вирішили відмовитися від цієї ідеї. Грізманн запросив велику заробітну плату, але водночас керівництво клубу не планувало включати до зарплатної відомості додаткові суми.

Зазначається, що сума відступних у контракті 32-річного француза складає 25 мільйонів євро.

Раніше Мбаппе відмовився від бонусу за лояльність від ПСЖ заради повернення на поле.

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