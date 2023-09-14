Ювентус не буде підписувати агента замість Погба

Туринці можуть розірвати контракт з Погба

Джерело - Чемпіон.

Ювентус не буде підписувати нового півзахисника замість Поля Погба з-поміж вільних агентів.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Туринці можуть розірвати контракт з Погба, якщо повторний допінг-тест на тестостерон також виявиться позитивним, його зарплатню вже призупинено.

#Juventus will not sign a new midfielder from the free agents to replace Paul #Pogba. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 13, 2023

Повідомлялося, що Ювентус підшукав заміну Погба.

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