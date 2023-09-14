Ювентус не буде підписувати агента замість Погба

Джерело - Чемпіон.
Ювентус не буде підписувати нового півзахисника замість Поля Погба з-поміж вільних агентів.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Туринці можуть розірвати контракт з Погба, якщо повторний допінг-тест на тестостерон також виявиться позитивним, його зарплатню вже призупинено.
#Juventus will not sign a new midfielder from the free agents to replace Paul #Pogba. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 13, 2023
Повідомлялося, що Ювентус підшукав заміну Погба.
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