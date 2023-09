Ювентус не буде підписувати агента замість Погба

Ювентус не буде підписувати нового півзахисника замість Поля Погба з-поміж вільних агентів.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Туринці можуть розірвати контракт з Погба, якщо повторний допінг-тест на тестостерон також виявиться позитивним, його зарплатню вже призупинено.

