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Ювентус підшукав заміну Погба

Ювентус підшукав заміну Погба
Сьогодні 18:41 259 0
Ювентус підшукав заміну Погба
#Партей, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Арсенала Томас Партей досі перебуває у сфері інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє Metro з посиланням на La Repubblica.

Туринці вже почали пошуки нового гравця в центр поля, оскільки Поль Погба здав позитивний тест на допінг. Італійці вже намагалися підписати Партея влітку, але не вдалося. Тому можуть повернутися до цього варіанту взимку.

Партей виступає за Арсенал з осені 2020 року, коли його за 50 млн євро підписали з Атлетіко. Цього сезону провів 4 матчі, без результативних дій, найближчі 5 тижнів пропустить через травму.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може розірвати контракт з Погба.

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