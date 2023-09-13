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Тоттенгем заявив Льоріса на сезон АПЛ

Голкіпер не зміг знайти новий клуб
Сьогодні 23:10 177 0
Тоттенгем заявив Льоріса на сезон АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Льоріс, #Тоттенгем

Джерело - tottenhamhotspur.com.

Воротар Тоттенгема Уго Льоріс перебуває в заявці клубу на сезон АПЛ.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Влітку Льоріс пропустив передсезонне турне в Австралії, клуб дозволив йому вивчати потенційні можливості трансферу. Була інформація про інтерес Аль-Хілаля, Інтера, ПСЖ, Лаціо та Роми, але Уго лишився у складі "шпор".

Чинний контракт Льоріса розрахований до 2024 року. Він виступає за Тоттенгем з літа 2012 року.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем цікавиться півзахисником Челсі.

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