Тоттенгем заявив Льоріса на сезон АПЛ

Голкіпер не зміг знайти новий клуб

Воротар Тоттенгема Уго Льоріс перебуває в заявці клубу на сезон АПЛ.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Влітку Льоріс пропустив передсезонне турне в Австралії, клуб дозволив йому вивчати потенційні можливості трансферу. Була інформація про інтерес Аль-Хілаля, Інтера, ПСЖ, Лаціо та Роми, але Уго лишився у складі "шпор".

Чинний контракт Льоріса розрахований до 2024 року. Він виступає за Тоттенгем з літа 2012 року.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем цікавиться півзахисником Челсі.