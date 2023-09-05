Тоттенгем цікавиться півзахисником Челсі

Галлагер може змінити клуб

Тоттенгем цікавився півзахисником Челсі Конором Галлагером.

Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Однак, попри чутки, у день закриття трансферного вікна Тоттенгем не робив трансферної пропозиції щодо 23-річного англійця в сумі 40 мільйонів фунтів. Переговори між клубами зупинилися і Галлахер продовжуватиме виступати за Челсі.

Цього сезону у складі Челсі Конор Галлагер зіграв п'ять матчів, а за минулий сезон – 50 матчів, у яких забив п'ять голів і зробив однурезультативну передачу.