Орбан отримав серйозну травму у матчі за збірну Угорщини

Джерело - офіційний сайт РБ Лейпцига.
Захисник РБ Лейпцига Віллі Орбан отримав травму у матчі за збірну Угорщини.
Про це повідомляє пресслужба "биків".
У товариській зустрічі із Чехією (1:1) Орбан був замінений на 60-й хвилині через травму.
Строк відновлення не вказаний, але зазначено, що він тривалий час буде поза грою. За прогнозами, він пропустить кілька тижнів.
Раніше Лейпциг не відпустив Ольмо до Манчестер Сіті.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!