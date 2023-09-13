Орбан отримав серйозну травму у матчі за збірну Угорщини

За прогнозами, він пропустить кілька тижнів

Джерело - офіційний сайт РБ Лейпцига.

Захисник РБ Лейпцига Віллі Орбан отримав травму у матчі за збірну Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

У товариській зустрічі із Чехією (1:1) Орбан був замінений на 60-й хвилині через травму.

Строк відновлення не вказаний, але зазначено, що він тривалий час буде поза грою. За прогнозами, він пропустить кілька тижнів.

Раніше Лейпциг не відпустив Ольмо до Манчестер Сіті.

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