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Орбан отримав серйозну травму у матчі за збірну Угорщини

За прогнозами, він пропустить кілька тижнів
Сьогодні 14:17 270 0
Орбан отримав серйозну травму у матчі за збірну Угорщини
#РБ Лейпциг, #Орбан

Джерело - офіційний сайт РБ Лейпцига.

Захисник РБ Лейпцига Віллі Орбан отримав травму у матчі за збірну Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

У товариській зустрічі із Чехією (1:1) Орбан був замінений на 60-й хвилині через травму.

Строк відновлення не вказаний, але зазначено, що він тривалий час буде поза грою. За прогнозами, він пропустить кілька тижнів.

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