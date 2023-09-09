Лейпциг не відпустив Ольмо до Манчестер Сіті перед закриттям трансферного вікна

Іспанський атакувальний півзахисник Лейпцига Дані Ольмо міг перейти у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Sport.es.

Через травму Кевіна де Брейне Манчестер Сіті раптово знадобилась гідна заміна. "Містяни" на прохання головного тренера Жузепа Гвардіоли зв’язались із "червоними биками" із запитом щодо трансферу Ольмо.

В чинній угоді гравця з клубом дійсно прописана сума відступних, за яку він може залишити команду без жодних додаткових умов, у розмірі 60 млн євро.

Проте вона набуває чинності лише за рік, тож цього разу РБ Лейпциг не тільки відмовив Манчестер Сіті в трансфері, а й продовжив контракт зі своїм футболістом до 2027 року.

Раніше Лейпциг продовжив контракт з Ольмо.