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Вацко: Удінезе та Штутгарт виявляли інтерес до Попова

Вацко прокоментував інтерес європейських клубів до Дениса Попова
Сьогодні 18:41 264 0
Вацко: Удінезе та Штутгарт виявляли інтерес до Попова
#Динамо Київ, #Попов

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Динамо Денис Попов влітку міг змінити клуб.

Про це повідомив журналіст та коментатор Віктор Вацко.

"Турецькі ЗМІ писали, що Попова хочуть Бешикташ і Трабзонспор, там 2 мільйони хтось дає. Просто логіка, можете собі уявити? Динамо зараз має колосальні проблеми з центром захисту: нікого не купили і продають Попова у ситуації, коли заміну купити вже неможливо. І що, сезон залишається з Дячуком, Сиротою і Біловаром? Ну смішно, правда? Тим більше, продають за 2 мільйони євро…

З того, що я знаю, за Попова надходили пропозиції значно вищі. Минулого року я чув був Бордо, йшлося тоді про оренду, по-моєму, за 1 мільйон євро з обов’язковим викупом ще за 9 мільйонів, тобто 10 мільйонів загалом. Був ще один французький клуб, я от точно не пригадаю чи Ренн, чи Реймс, вони 8 мільйонів пропонували.

Цього літа Удінезе та Штутгарт виявляли інтерес. Я сам здивований, чесно кажучи. Ми тут посміхаємося і навіть насміхаємося, а там бачать у ньому потенціал. Зверніть увагу, це клуби чемпіонатів топ-5", - розповів Вацко.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор не цікавиться Шапаренком.

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