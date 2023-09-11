Вацко: Удінезе та Штутгарт виявляли інтерес до Попова

Центральний захисник Динамо Денис Попов влітку міг змінити клуб.

Про це повідомив журналіст та коментатор Віктор Вацко.

"Турецькі ЗМІ писали, що Попова хочуть Бешикташ і Трабзонспор, там 2 мільйони хтось дає. Просто логіка, можете собі уявити? Динамо зараз має колосальні проблеми з центром захисту: нікого не купили і продають Попова у ситуації, коли заміну купити вже неможливо. І що, сезон залишається з Дячуком, Сиротою і Біловаром? Ну смішно, правда? Тим більше, продають за 2 мільйони євро…

З того, що я знаю, за Попова надходили пропозиції значно вищі. Минулого року я чув був Бордо, йшлося тоді про оренду, по-моєму, за 1 мільйон євро з обов’язковим викупом ще за 9 мільйонів, тобто 10 мільйонів загалом. Був ще один французький клуб, я от точно не пригадаю чи Ренн, чи Реймс, вони 8 мільйонів пропонували.

Цього літа Удінезе та Штутгарт виявляли інтерес. Я сам здивований, чесно кажучи. Ми тут посміхаємося і навіть насміхаємося, а там бачать у ньому потенціал. Зверніть увагу, це клуби чемпіонатів топ-5", - розповів Вацко.