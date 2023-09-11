Михайленко відмовився очолити Дніпро-1

У Дніпра-1 в пріоритеті було призначення іноземного тренера

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко відмовився очолити команду.

Про це повідомив Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.

У Дніпра-1 в пріоритеті було призначення іноземного тренера, а саме іспанського. Один відмовився через страх перед війною. Іншого не відпустили через контрактні зобовʼязання.

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Після цього клуб вирішив шукати українського спеціаліста. Тут пріоритетом був Михайленко, в підсумку він відмовився повертатися в клуб, який залишив 3 роки тому.

Паралельно велись переговори з Юрієм Максимовим, і вони пройшли успішно. Саме він очолить команду.

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