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Максимов про роботу в Дніпрі-1: Там залишилися організаційні питання

Максимов прокоментував можливе призначення в Дніпро-1
Сьогодні 13:16 197 0
Максимов про роботу в Дніпрі-1: Там залишилися організаційні питання
#Юрій Максимов, #СК Дніпро-1

Джерело - sport-express.ua.

Юрій Максимов близький до того, щоб стати головним тренером Дніпра-1.

Про це він розповів порталу sport-express.ua.

"Там залишилися організаційні питання, агент розмовляє поки що з командою. Вони вирішуються, всього я не знаю. Усе начебто ОК, залишилися нюанси. Агент спілкується із клубом про них. Більше я нічого не можу сказати, вибачте, у мене тренування", - сказав Максимов.

Нагадаємо, Шищенко замінить Максимова у Звягелі.

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