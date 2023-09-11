Максимов про роботу в Дніпрі-1: Там залишилися організаційні питання

Юрій Максимов близький до того, щоб стати головним тренером Дніпра-1.

Про це він розповів порталу sport-express.ua.

"Там залишилися організаційні питання, агент розмовляє поки що з командою. Вони вирішуються, всього я не знаю. Усе начебто ОК, залишилися нюанси. Агент спілкується із клубом про них. Більше я нічого не можу сказати, вибачте, у мене тренування", - сказав Максимов.