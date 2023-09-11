Сульшер відмовився очолити жіночу збірну Норвегії

Джерело - Mirror.
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер відхилив пропозицію очолити жіночу збірну своєї рідної країни.
Про це він розповів порталу Mirror.
"У мене була розмова з Норвезькою футбольною асоціацією. Мені пропонували посаду тренера нашої жіночої збірної, але я поки не готовий до цього", - сказав Сульшер.
Раніше жіноча збірна Норвегії поступилася Японії і вилетіла з чемпіонату світу.
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