Сульшер відмовився очолити жіночу збірну Норвегії

Екстренер МЮ міг очолити жіночу збірну Норвегії

Джерело - Mirror.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер відхилив пропозицію очолити жіночу збірну своєї рідної країни.

Про це він розповів порталу Mirror.

"У мене була розмова з Норвезькою футбольною асоціацією. Мені пропонували посаду тренера нашої жіночої збірної, але я поки не готовий до цього", - сказав Сульшер.

Раніше жіноча збірна Норвегії поступилася Японії і вилетіла з чемпіонату світу.

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