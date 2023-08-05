Збірна Японії перемогла Норвегію та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

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Збірна Японії святкувала перемогу над Норвегією у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Збірна Японії стала другим чвертьфіналістом турніру. Раніше збірна Іспанії розгромила Швейцарію.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Завтра, 6 серпня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі 1/8 фіналу: Нідерланди - ПАР та Швеція - США.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

1/8 фіналу, 5 серпня

Японія - Норвегія 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Енген (авт), 1:1 - 20 Кушеут, 2:1 - 50 Сімідзу, 3:1 - 81 Міязава