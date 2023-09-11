Компанія Exor спростувала можливий продаж Ювентуса

У 2022 році збитки Ювентуса склали 240 млн євро

Джерело - Sky Sports.

Компанія Exor заперечила, що Ювентус був виставлений на продаж.

Про це повідомляє Sky Sport

У компанії прокоментували інформацію з газети Il Giornale так:

"Гіпотези, висунуті газетою щодо продажу Ювентуса, позбавлені будь-яких підстав".

У матеріалі зазначається, що компанія Exor, яка володіє клубом, прийняла таке рішення через економічні проблеми. У 2022 році збитки Ювентуса склали 240 млн євро.

Нагадаємо, Ювентус має намір підписати довгостроковий контракт із Влаховичем.

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