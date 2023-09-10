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Лалатович погодився залишити Зорю в обмін на двомісячну зарплату

Тренер сам дав таку пропозицію
Сьогодні 20:26 314 0
Лалатович погодився залишити Зорю в обмін на двомісячну зарплату
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Зоря досі не оголосила про призначення Валерія Кривенцова, який вже керує командою у товариських матчах, через борг перед попереднім наставником.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Справа була в тому, що коли колапс між грою та результатом вже досягнув апофігея повного, то відбулася така розмова між певними поважними людьми, і поставлене питання: "Ненад, що далі робити? Ти зможеш це виправити?".

Лалатович чесно сказав: "Мені здається, що я вже все". І я готовий якщо що піти, але в мене є умова – віддасте мені зарплатню за серпень та вересень. Лалатович пішов в кінці серпня, ну окей, така умова.

Зорі якось треба було вивести ці гроші за кордон, тобто щоб Лалатовичу заплатити, і вони ще цього не зробили, але обіцяють зробити впродовж тижня", - розповів Співаковський.

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