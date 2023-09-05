Головне
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи
Вчора 20:22 1956
Шапаренко не зіграє з Англією та Італією
Сьогодні 13:09 99
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Сьогодні 12:55 39451 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 12:47 77981
Шахтар назвав заявку на груповий етап Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:10 215
Вулвергемптон влітку цікавився Циганковим
Сьогодні 10:10 290
Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком
Сьогодні 09:38 548
Угіс Крастіньш: Колись мали вже виграти 5 сет
Вчора 23:01 575
Гріліш та Арнольд пропустять матчі з Україною та Шотландією
Вчора 22:53 845
МОК може допустити на Олімпіаду росіян, які не підтримують війну
Вчора 22:35 577
Прямі трансляції

Призначення Кривенцова у Зорю затримується

Зоря наразі не може об'явити про призначення нового тренера
Сьогодні 11:55 216 0
Призначення Кривенцова у Зорю затримується
#Валерій Кривенцов, #Зоря Луганськ, #Ненад Лалатович

Джерело - sport.ua.

Зорю найближчим часом очолить український фахівець Валерій Кривенцов.

Про це повідомляє Sport.ua.

Оскільки офіційне припинення ділових стосунків Зорі з сербським фахівцем Ненадом Лалатовичем в стадії оформлення, то його наступник – Валерій Кривенцов ще не може бути представлений в ролі головного тренера луганчан.

За інформацією джерела, в Зорі докладають зусиль, аби вже цього тижня були виконані всі необхідні формальності й тоді Кривенцов матиме всі підстави стати біля керма луганчан.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу 1495
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 10921
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи 1956
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77981
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 39451 1
Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени 1604
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108570 4
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39740 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 91121 4
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 88597 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 299208
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14971 2