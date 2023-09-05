Призначення Кривенцова у Зорю затримується

Зоря наразі не може об'явити про призначення нового тренера

Зорю найближчим часом очолить український фахівець Валерій Кривенцов.

Про це повідомляє Sport.ua.

Оскільки офіційне припинення ділових стосунків Зорі з сербським фахівцем Ненадом Лалатовичем в стадії оформлення, то його наступник – Валерій Кривенцов ще не може бути представлений в ролі головного тренера луганчан.

За інформацією джерела, в Зорі докладають зусиль, аби вже цього тижня були виконані всі необхідні формальності й тоді Кривенцов матиме всі підстави стати біля керма луганчан.

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