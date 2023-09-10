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СК Полтава переграла Гірник-Спорт, Хуст відібрав очки у лідера: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 7-го туру Першої ліги
Сьогодні 16:56 443 0
СК Полтава переграла Гірник-Спорт, Хуст відібрав очки у лідера: результати матчів Першої ліги
#Гірник Спорт, #СК Полтава

Джерело - Чемпіон.

У 7-у турі Першої ліги СК Полтава переміг Гірник-Спорт, а Нива (Бузова) втратила очки у протистоянні з Хустом.

Чемпіонат України - Перша ліга
7 тур, 10 вересня
Група B

Гірник-Спорт - СК Полтава 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Вівдич, 1:1 - 19 Еффіонг, 1:2 - 54 Щербак, 1:3 - 59 Перебора

Група А

Нива (Бузова) - Хуст 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Станкович, 1:1 - 59 Паламар, 1:2 - 67 Борисенко, 2:2 - 82 Тименко

Сьогодні відбудеться ще один матч у Першій лізі:

16:00 Поділля - Нива (Тернопіль)

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