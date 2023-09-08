Рамос готовий вернутися до збірної Іспанії

Серхіо Рамос прокоментував можливість повернення у збірну Іспанії

37-річний захисник Севільї Серхіо Рамос, який в лютому оголосив про завершення кар’єри в збірній Іспанії, заявив про готовність повернутися в ряди "Фурії Рохи".

Про це розповів сам футболіст.

"Рік тому я вирішив піти зі збірної. Якщо виникнуть певні обставини, то чому б не повернутися до національної команди? Для мене велика честь представляти свою країну. Якщо обставини зміняться, то чому б і ні?", - відзначив Рамос.

У складі національної команди Іспанії він ставав чемпіоном світу у 2010 році, а також брав титул чемпіонату Європи у 2008 та 2012 роках. Усього за збірну Іспанії він провів 180 матчів, у яких відзначився 23 голами.

Нагадаємо, Рамос зароблятиме у Севільї у 20 разів менше, ніж йому пропонував Аль-Іттіхад.

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