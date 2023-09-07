Хесе перейшов у бразильський клуб

Хесе знайшов новий клуб

Джерело - Coritiba.

Лівий вінгер Хесе Родрігес на правах вільного агента приєднався до Курітіби.

Про це повідомляє пресслужба клубу бразильської Серії А.

На який час розрахована угода 30-річного іспанця з новим клубом наразі невідомо. Курітіба після 22-х турів займає останнє, 20 місце у чемпіонаті Бразилії. Раніше клуб підписав алжирця Іслама Слімані та грека Андреаса Самаріса.

У минулому сезоні Хесе зіграв 16 матчів в усіх турнірах за турецький Анкарагюджю, забивши 5 голів та віддавши 2 асисти, після чого приєднався до італійської Сампдорії. Там він провів 11 поєдинків, відзначившись голом та асистом.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ позбувся Хесе через секс-скандал.