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ПСЖ позбувся Хесе через секс-скандал

Сьогодні 15:42 472 0
Хесе покине ПСЖ
ПСЖ позбувся Хесе через секс-скандал
#ПСЖ, #Хесе

Джерело - football24.uа.

ПСЖ днями розірвав контракт з 27-річним хавбеком Хесе Родрігесом через секс-скандал, в який втрапив футболіст.

Про це повідомляє The Sun.

Хесе зрадив своїй дружині Аурі Руїс з її подругою у 2018 році. У січні 2018 роки вони розлучилися.

Конфлікт між Хесе та його дружиною став публічним на зйомках реаліті-шоу La casa fuerte. У своєму Instagram коханка футболіста розповіла, що мала інтимні стосунки з Родрігесом в одному з нічних клубів Мадрида.

Ця ситуація, як і участь Хесе у вечірці без засобів захисту проти коронавірусу, вплинули на рішення президента ПСЖ Нассера Аль-Хеллаїфі розірвати контракт із гравцем, який зіграв за парижан 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи після приходу в 2016 році.

Нагадаємо, ПСЖ розібрався з Монпельє у Лізі 1.

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