Кривцов: Альба, Бускетс та Мессі - прості хлопці, дуже скромні

Український захисник Інтер Маямі розповів про своїх партнерів по команді

Джерело - Чемпіон.

Захисник Сергій Кривцов розповів про партнерів по Інтер Маямі - Ліонеля Мессі, Жорді Альбу, Серджі Бускетса та співвласника команди Девіда Бекхема.

Про це повідомляє ВЗБІРНА.

"Ні, всі прості. І Альба, і Бускетс, і Лео. Всі прості хлопці, дуже скромні. Думаю, що завдяки цьому вихованню вони такі великі футболісти. Пан президент теж дуже комунікабельний, дуже сучасний. Завжди дає настанови перед грою, після гри. Заходить до роздягальні, всіх вітає.

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Так і повинно бути у великих клубах. Функціонер. Навіть більше бізнесмен, мабуть. Я вже не дивлюся на нього як на спортсмена чи футболіста. Він – співвласник клубу і дуже добре справляється з цією роллю", - сказав Кривцов.

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