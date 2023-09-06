Гармаш: Атмосфера на останніх домашніх матчах Осієка була вражаючою

Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш був враженний уболівальниками Осієка.

Про це він розповів пресслужбі хорватського клубу.

"Я знаю, що Осієк - добре організований клуб з чудовою інфраструктурою. Я побачив, що у нього численні та пристрасні вболівальники, які є великими прихильниками клубу, атмосфера останніх домашніх ігор була справді вражаючою, і це мене привернуло. Я хочу якомога більше зосередитися на тренуваннях, на знайомстві з моїми одноклубниками і досягти найкращого результату разом з ними в Осієку.

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Я спілкувався з Драмбаєвим, який сказав, що я не помилюся, якщо приїду. Я знаю, що тут грав і Чеберко, а в київському Динамо я також грав з Домагоєм Відою, який часто розповідав про свою прекрасну країну і клуб, де він виріс. Я також знаю тренера з Різеспора, тому вірю, що моя адаптація буде легшою. Позиція в команді? Я атакувальний півзахисник, який може грати трохи глибше, але можу більш високо як нападаючий", — сказав Гармаш.