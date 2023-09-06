Головне
Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Вчора 19:47 3079
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція
Сьогодні 20:58 196
Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком
Сьогодні 18:01 465
Вернидуб став найкращим тренером 6 туру УПЛ
Сьогодні 16:17 310
Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука у Вестерло
Сьогодні 15:40 753
Став відомий наступний суперник Чухаджяна
Сьогодні 15:08 340
Німеччина здолала Латвію у чвертьфіналі ЧС-2023
Сьогодні 14:08 678
Сідей нокаутував суперника та отримав контракт від UFC
Сьогодні 12:40 344
Перріс перейшов у Сабах
Сьогодні 12:13 364
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Сьогодні 10:50 2708
Прямі трансляції

Гармаш: Атмосфера на останніх домашніх матчах Осієка була вражаючою

Гармаш прокоментував приєднання до Осієка
Сьогодні 20:19 284 0
Гармаш: Атмосфера на останніх домашніх матчах Осієка була вражаючою
#Денис Гармаш, #Динамо Київ

Джерело - офіційний сайт Осієка.

Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш був враженний уболівальниками Осієка.

Про це він розповів пресслужбі хорватського клубу.

"Я знаю, що Осієк - добре організований клуб з чудовою інфраструктурою. Я побачив, що у нього численні та пристрасні вболівальники, які є великими прихильниками клубу, атмосфера останніх домашніх ігор була справді вражаючою, і це мене привернуло. Я хочу якомога більше зосередитися на тренуваннях, на знайомстві з моїми одноклубниками і досягти найкращого результату разом з ними в Осієку.

  Актуально: Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком

Я спілкувався з Драмбаєвим, який сказав, що я не помилюся, якщо приїду. Я знаю, що тут грав і Чеберко, а в київському Динамо я також грав з Домагоєм Відою, який часто розповідав про свою прекрасну країну і клуб, де він виріс. Я також знаю тренера з Різеспора, тому вірю, що моя адаптація буде легшою. Позиція в команді? Я атакувальний півзахисник, який може грати трохи глибше, але можу більш високо як нападаючий", — сказав Гармаш.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків 2708
Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок 37140
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 40429 1
Стало відомо, хто стане новим капітаном Динамо Стало відомо, хто стане новим капітаном Динамо 1867
Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 1942
Сидорчук зворушливо попрощався з Динамо Сидорчук зворушливо попрощався з Динамо 1609
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 131746
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117922
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 23579
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3426
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19837 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 321481 7