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Саррі заблокував перехід хавбека Лаціо Весіно в Галатасарай

Галатасарай вже перемкнувся на інші цілі
Сьогодні 16:49 262 0
Саррі заблокував перехід хавбека Лаціо Весіно в Галатасарай
Фото: Getty Images
#Весіно, #Галатасарай, #Лаціо, #Мауріціо Саррі

Джерело - Чемпіон.

Галатасарай був близьким до підписання півзахисника Лаціо Матіаса Весіно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода була майже завершена, планували провести медогляд, проте головний тренер римлян Мауріціо Саррі заблокував трансфер - він не хотів втрачати футболіста.

Галатасарай вже перемкнувся на інші цілі.

Раніше Льоріс відмовився переходити в Лаціо.

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