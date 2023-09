Саррі заблокував перехід хавбека Лаціо Весіно в Галатасарай

Галатасарай був близьким до підписання півзахисника Лаціо Матіаса Весіно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода була майже завершена, планували провести медогляд, проте головний тренер римлян Мауріціо Саррі заблокував трансфер - він не хотів втрачати футболіста.

Галатасарай вже перемкнувся на інші цілі.

