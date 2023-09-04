Саррі заблокував перехід хавбека Лаціо Весіно в Галатасарай

Джерело - Чемпіон.
Галатасарай був близьким до підписання півзахисника Лаціо Матіаса Весіно.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода була майже завершена, планували провести медогляд, проте головний тренер римлян Мауріціо Саррі заблокував трансфер - він не хотів втрачати футболіста.
Галатасарай вже перемкнувся на інші цілі.
Vecino to Galatasaray won’t happen — dealxwas almost completed, medical booked but Lazio manager Sarri didn’t want to lose Vecino ⛔️🟡🔴 #Gala— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023
Negotiations collapsed, Gala already working on different targets. pic.twitter.com/ioVPcIXoBQ
Раніше Льоріс відмовився переходити в Лаціо.
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