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Кривбас розібрався з Колосом у 6 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 0:3 на користь гостей
Сьогодні 18:57 196 0
Кривбас розібрався з Колосом у 6 турі УПЛ
#Колос, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув розгромну перемогу над Колосом у межах 6-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:3.

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 3 вересня

Колос - Кривбас 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Задерака, 0:2 - 68 Понєдєльнік, 0:3 - 88 Задерака

Склади команд:

Колос: Фесюн, Цуріков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Оріховський (Мілько, 76), Богданов (Болбат, 59), Мякушко, Салабай (Безбородько, 59), Демченко (Велетень, 54)

Запасні: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Чорноморець, Криворучко, Гусол

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік (Кузик, 88), Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Іліч (Приходько, 74), Бізімана, Вакулко (Татарков, 88), Хомченовський, Задерака (В. Блізніченко, 88), Кожушко (Дебелко, 81)

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Семотюк, Устименко, Гончарук, По

Попередження: Богданов 51, Салабай 57, Бізімана 63, Бурда 90+5

Напередодні СК Дніпро-1 зіграв унічию з ЛНЗ.

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