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СК Дніпро-1 зіграв внічию з ЛНЗ у 6 турі УПЛ

Матч завершився без забитих голів
Сьогодні 14:55 179 0
СК Дніпро-1 зіграв внічию з ЛНЗ у 6 турі УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 зіграв внічию з черкаським ЛНЗ. 

Матч завершився з рахунком 0:0.

Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 3 вересня

СК Дніпро-1 - ЛНЗ 0:0

Дніпро-1: Волинець, Танчик, Сваток, Сарапій, Горбунов (Каплієнко 46), Когут (Рубчинський 76), Горін, Піхальонок (Лєднєв 64), Гуцуляк (Мірошниченко 64), Пірес (Білл 76), Філіппов

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Лопирьонок, Муравський, Насонов, Г. Пасіч (Хобленко 76), Калюжний, Наумець (Шестаков 46), Бойко, Савін (Норенков 64), Прядун (Тарасенко 87)

Попередження: Каплієнко 88 - Калюжний 54, Савін 58, Норенков 69, Бойко 90+1

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