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Інгулець переграв МФК Металург: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 6-го туру Першої ліги
Сьогодні 19:15 494 0
Інгулець переграв МФК Металург: результати матчів Першої ліги
#Гірник Спорт, #Діназ, #Інгулець, #Металург, #Нива Тернопіль, #Поділля, #Прикарпаття, #Нива Бузова, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 вересня, у 6-му турі української Першої ліги відбулося 6 матчів.

Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 3 вересня
Група Б

Діназ - Гірник-Спорт 3:1 (1:1) 

Голи: 1:0 - 17 Малакі, 1:1 - 21 Посєвкін, 2:1 - 54 Гільєрме, 3:1 - 69 Кіріченко

Інгулець - Металург 3:2 (0:1)

Голи : 0:1 - 10 Фальковський, 1:1 - 61 Кольцов (пен), 2:1 - 78 Кольцов, 3:1 - 81 Резепов, 3:2 - 90+1 Сад (пен)

СК Полтава - Вікторія 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Вівдич, 1:1 - 40 Мишенко, 2:1- 82 Горжуй, 2:2 - 87 Шаврін

Група А

Хуст - Поділля 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Борисенко, 2:0 - 20 Шевчук, 2:1 - 86 Болденков

Прикарпаття - Нива Бузова 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 21 Книш, 1:1 - 43 Француз, 2:1 - 66 Сьомка, 2:2 - 90 Прокопчук

Нива Тернопіль - Агробізнес 0:0

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