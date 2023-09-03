Інгулець переграв МФК Металург: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 вересня, у 6-му турі української Першої ліги відбулося 6 матчів.
Діназ - Гірник-Спорт 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 17 Малакі, 1:1 - 21 Посєвкін, 2:1 - 54 Гільєрме, 3:1 - 69 Кіріченко
Інгулець - Металург 3:2 (0:1)
Голи : 0:1 - 10 Фальковський, 1:1 - 61 Кольцов (пен), 2:1 - 78 Кольцов, 3:1 - 81 Резепов, 3:2 - 90+1 Сад (пен)
СК Полтава - Вікторія 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 20 Вівдич, 1:1 - 40 Мишенко, 2:1- 82 Горжуй, 2:2 - 87 Шаврін
Група А
Хуст - Поділля 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Борисенко, 2:0 - 20 Шевчук, 2:1 - 86 Болденков
Прикарпаття - Нива Бузова 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 21 Книш, 1:1 - 43 Француз, 2:1 - 66 Сьомка, 2:2 - 90 Прокопчук
Нива Тернопіль - Агробізнес 0:0
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