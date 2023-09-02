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Півзахисник Арсенала Партей травмувався на тренуванні

Ганець пропустить матчі збірної
Сьогодні 23:22 180 0
Півзахисник Арсенала Партей травмувався на тренуванні
#Арсенал (Лондон), #Партей

Джерело - Асоціація футболу Гани.

Півзахисник Арсенала Томас Партей зазнав травми на тренуванні та не потрапив у заявку збірної Гани на вересневі матчі.

Про це повідомила Асоціація футболу Гани.

"Гравець Арсенала Томас Партей залишився поза складом через травму. За інформацією його клубу, гравець отримав травму на тренуванні і може вибути на деякий час, проте медична бригада "чорних зірок" стежить за ситуацією", - йдеться в повідомленні.

Завтра, 3 вересня, Арсенал вдома прийме Манчестер Юнайтед.

Раніше Монако підписав нападника Арсенала.

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