Монако підписав нападника Арсенала

Джерело - Чемпіон.
Монако оголосив про підписання нападника Арсенала Фоларіна Балогуна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з американцем підписано до 2028 року.
За попередніми даними, сума трансферу склала 40 мільйонів євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного продажу.
Минулий сезон 22-річний футболіст провів у Реймсі на правах оренди. На його рахунку 22 голи та 2 результативні передачі у 39 матчах.
🔊🔝— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 30, 2023
𝙉𝙚𝙬 𝙨𝙩𝙧𝙞𝙠𝙚𝙧 𝙞𝙣 𝙈𝙤𝙣𝙖𝙘𝙤 🔴⚪️#WelcomeBalogun 🇺🇸 pic.twitter.com/QdAIKcwWd8