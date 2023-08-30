Монако підписав нападника Арсенала

Монако виділив на трансфер 40 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Монако оголосив про підписання нападника Арсенала Фоларіна Балогуна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з американцем підписано до 2028 року.

За попередніми даними, сума трансферу склала 40 мільйонів євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного продажу.

Минулий сезон 22-річний футболіст провів у Реймсі на правах оренди. На його рахунку 22 голи та 2 результативні передачі у 39 матчах.