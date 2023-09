Хаві - про оренду Фаті: Він просто хотів грати

Вінгер Барселони Ансу Фаті, який перейшов на правах оренди в Брайтон, хотів покинути команду заради ігрової практики.

Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.

Xavi on Ansu Fati’s future: “We want him to return and make history at Barcelona in the future”. 🔵✨



“Ansu’s part of the club’s heritage, he just wanted to play and asked me to have this chance”. pic.twitter.com/ei0bLCUXAo