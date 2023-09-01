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VAR буде на чотирьох матчах 6 туру УПЛ

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 6-го туру УПЛ
Сьогодні 17:37 209 0
VAR буде на чотирьох матчах 6 туру УПЛ
#VAR, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УАФ.

УАФ назвала арбітрів матчів 6-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслжба організації.

1 вересня, п’ятниця

Верес - Чорноморець - Денис Шурман (Київська область)

Арбітр ВАР - Ігор Пасхал

2 вересня, субота

Минай - Шахтар - Дмитро Бондаренко (Одеса)

Полісся - Оболонь - Віктор Копієвський (Кропивницький)

Арбітр ВАР - Ярослав Козик

Ворскла - Олександрія - Роман Блавацький (Львів)

3 вересня, неділя

Дніпро-1 - ЛНЗ - Дмитро Панчишин (Харків)

Арбітр ВАР - Юрій Іванов

Колос - Кривбас - Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Арбітр ВАР - Олексій Деревинський

Рух - Металіст 1925 - Сергій Задиран (Київська область)

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