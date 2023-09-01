VAR буде на чотирьох матчах 6 туру УПЛ

Джерело - УАФ.
УАФ назвала арбітрів матчів 6-го туру УПЛ.
Про це повідомляє пресслжба організації.
1 вересня, п’ятниця
Верес - Чорноморець - Денис Шурман (Київська область)
Арбітр ВАР - Ігор Пасхал
2 вересня, субота
Минай - Шахтар - Дмитро Бондаренко (Одеса)
Полісся - Оболонь - Віктор Копієвський (Кропивницький)
Арбітр ВАР - Ярослав Козик
Ворскла - Олександрія - Роман Блавацький (Львів)
3 вересня, неділя
Дніпро-1 - ЛНЗ - Дмитро Панчишин (Харків)
Арбітр ВАР - Юрій Іванов
Колос - Кривбас - Максим Козиряцький (Запоріжжя)
Арбітр ВАР - Олексій Деревинський
Рух - Металіст 1925 - Сергій Задиран (Київська область)