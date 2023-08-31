Бондаренко отримав три матчі дискваліфікації

КДК прийняв рішення щодо термінів дискваліфікації футболістів, які отримали червоні картки.

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув п'ять випадків вилучення футболістів під час матчів Української Прем'єр-ліги та кубка України.

Про це повідомляє УАФ.

Хавбека Кривбаса Дмитра Хомченовського за пряму червону картку у грі 4 туру проти Шахтаря дискваліфікували на два матчі, один із яких умовно. Він зможе зіграти у наступній зустрічі, оскільки він уже пропустив матч проти Оболоні (0:0).

У тому ж поєдинку було ще одне вилучення за участю гравця Шахтаря Артема Бондаренка. Зважаючи на те, що він мав умовне покарання за вилучення у матчі другого туру УПЛ проти Вереса, КДК дискваліфікував його на три гри.

Ще одного представника "гірників" Гіорги Гочолеішвілі було відсторонено на два матчі за червону картку в матчі проти Колоса.

Також два матчі дискваліфікації (один із яких умовно) отримав гравець Вереса Максим Марусич, який був вилучений у грі проти Ворскли у четвертому турі УПЛ.

Останнім штрафником виявився футболіст Звягеля Антон Яшков, який отримав одразу чотири матчі дискваліфікації (два умовно) за своє вилучення у поєдинку кубка України проти Оболоні.

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