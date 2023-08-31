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Рієа підписала вінгера Ювентуса на правах вільного агента

Футболіст перейшов на правах вільного агента
Сьогодні 12:53 201 0
Рієа підписала вінгера Ювентуса на правах вільного агента
#Рієка, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Марко П'яца, який належав Ювентусу, підписав 3-річний контракт з хорватською Рієкою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Футболіст перейшов на правах вільного агента. Контракт буде розрахований на 3 роки.

Нагадаємо, Ювентус хоче підписати захисника ПСВ.

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