Рієа підписала вінгера Ювентуса на правах вільного агента

Вінгер Марко П'яца, який належав Ювентусу, підписав 3-річний контракт з хорватською Рієкою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Футболіст перейшов на правах вільного агента. Контракт буде розрахований на 3 роки.

🔜 Done Deal and confirmed! Marko #Pjaca to #Rijeka from #Juventus on a permanent deal without #transfers fee. Contract until 2026 https://t.co/uD0JmNpKEd