Рієа підписала вінгера Ювентуса на правах вільного агента

Футболіст перейшов на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Марко П'яца, який належав Ювентусу, підписав 3-річний контракт з хорватською Рієкою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Футболіст перейшов на правах вільного агента. Контракт буде розрахований на 3 роки.

Нагадаємо, Ювентус хоче підписати захисника ПСВ.

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