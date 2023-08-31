Рієа підписала вінгера Ювентуса на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Марко П'яца, який належав Ювентусу, підписав 3-річний контракт з хорватською Рієкою.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Футболіст перейшов на правах вільного агента. Контракт буде розрахований на 3 роки.
🔜 Done Deal and confirmed! Marko #Pjaca to #Rijeka from #Juventus on a permanent deal without #transfers fee. Contract until 2026 https://t.co/uD0JmNpKEd— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 30, 2023
Нагадаємо, Ювентус хоче підписати захисника ПСВ.
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