Ювентус хоче підписати захисника ПСВ

Ювентус може підписати до правого захисника ПСВ Лівано Комененсії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Між клубами вже є домовленість про суму трансферу у розмірі 3 мільйонів євро. Для самого гравця вже призначений медогляд.

Зазначається, що 19-річний Комененсія хотів би приєднатися до Ювентуса.

EXCLUSIVE: Juventus are set to sign 2004 talented Dutch fullback Livano Comenencia from PSV Eindhoven, here we go! 🚨⚪️⚫️ #Juventus



🇳🇱 Agreement reached on fee close to €3m, medical tests booked for Livano who’s set to join Juventus. pic.twitter.com/44K2hhNySt