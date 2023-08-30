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Ювентус хоче підписати захисника ПСВ

Між клубами вже є домовленість про суму трансферу
Сьогодні 15:19 202 0
Ювентус хоче підписати захисника ПСВ
#ПСВ, #Ювентус, #Лівано Комененсія

Джерело - Чемпіон.

Ювентус може підписати до правого захисника ПСВ Лівано Комененсії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Між клубами вже є домовленість про суму трансферу у розмірі 3 мільйонів євро. Для самого гравця вже призначений медогляд.

Зазначається, що 19-річний Комененсія хотів би приєднатися до Ювентуса.

Нагадаємо, Дженоа може підписати захисника Ювентуса.

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