Рома зможе викупити Лукаку за 37 млн фунтів

Стали відомі деталі контракту нападника

Бельгійський нападник Челсі Ромелу Лукаку пішов на поступки заради переходу у Рому.

Про це повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу.

30-річний бельгієць заради цього переходу йде на пониження зарплати. Також тепер у його контракті з лондонцями з’явиться пункт про відступні у 37 мільйонів фунтів на випадок, якщо він добре проявить себе у складі римлян.

За попередніми даними, сторони вже домовилися про перехід, залишилося лише підписати документи.

Минулого сезону Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. Форвард провів 37 матчів та забив 14 голів у всіх турнірах.

Раніше Рома програла Вероні.

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