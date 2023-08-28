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Рома узгодила оренду Лукаку

Лукаку перейде у Рому
Вчора 23:52 156 0
Рома узгодила оренду Лукаку
Фото - Getty Images
#Рома, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - Чемпіон.

Челсі та Рома досягли принципової згоди щодо оренди нападника Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Договір розрахований на один сезон.  Рома виплатить нападнику близько 7,5 мільйонів євро протягом 10 місяців. Челсі ж отримає п'ять мільйонів.

Залишилося лише підписати усі документи та офіційно оформити трансфер.

Минулого сезону Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. Форвард провів 37 матчів та забив 14 голів у всіх турнірах.

Раніше Рома програла Вероні.

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