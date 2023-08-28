Клуб АПЛ готує трансфер голкіпера Бенфіки

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Бенфіки Одіссеас Влаходімос до закриття трансферного вікна може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Ноттінгем Форест зробив першу офіційну пропозицію клубу чемпіонату Португалії щодо підписання 29-річного грека у розмірі 9 мільйонів євро.
Відзначається, що Влаходімос також входить до сфери інтересів Манчестер Юнайтед, проте для "червоних дияволів" він є лише другим варіантом після Алтая Баїндира з Фенербахче.
Нагадаємо, що Влаходімос є конкурентом Анатолія Трубіна, який нещодавно поповнив склад Бенфіки.
Раніше стали відомі фінансові умови переходу Анатолія Трубіна у Бенфіку.