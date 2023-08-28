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Клуб АПЛ готує трансфер голкіпера Бенфіки

Одіссеас Влаходімос може змінити клуб
Сьогодні 20:10 342 0
Клуб АПЛ готує трансфер голкіпера Бенфіки
#Бенфіка, #Футбольні трансфери, #Ноттінгем Форест, #Одіссеас Влаходімос

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Бенфіки Одіссеас Влаходімос до закриття трансферного вікна може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Ноттінгем Форест зробив першу офіційну пропозицію клубу чемпіонату Португалії щодо підписання 29-річного грека у розмірі 9 мільйонів євро.

Відзначається, що Влаходімос також входить до сфери інтересів Манчестер Юнайтед, проте для "червоних дияволів" він є лише другим варіантом після Алтая Баїндира з Фенербахче.

Нагадаємо, що Влаходімос є конкурентом Анатолія Трубіна, який нещодавно поповнив склад Бенфіки.

Раніше стали відомі фінансові умови переходу Анатолія Трубіна у Бенфіку.

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