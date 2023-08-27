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﻿Минай - Зоря 1:1: огляд матчу

Команди обмінялися голами в першому таймі
Сьогодні 16:40 157 0
﻿Минай - Зоря 1:1: огляд матчу
#Зоря, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Минай та Зоря не визначили сильнішого в межах 5-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 27 серпня

Минай - Зоря 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Волошин, 1:1 - 25 Вітенчук (пен)

Минай: Бандура, Дмитрук, Кравчук, Нємчанінов, Солдат, Булеза, Гечев (Одарюк, 65), Вітенчук, Твердохліб, Вишневський (Рогозинський, 78), Ралюченко (Кораблін, 65)

Запасні: Кемкін, Ольховий, Гунічев, Ременяк, Голуб, Демиденко, Колесник

Зоря: Турбаєвський, Вантух, Снурніцин (Дришлюк, 46), Джордан, Батагов, Кирюханцев, Мічін (Хахльов, 71), В. Волошин (Чурко, 61), Горбач (Алефіренко, 46), Бугай (Герреро, 46), Антюх

Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Яцик, Нагнойний, Гулько, Чурко, Головін

Попередження: Снурніцин 39, Вишневський 76

Раніше Полісся розібралося з Олександрією.

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