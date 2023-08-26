Полісся розібралося з Олександрією в 5 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Полісся здобуло перемогу над Олександрією в межах 5-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:3.
Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 26 серпня
Олександрія - Полісся 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 77 Назаренко, 0:2 - 80 Макуана, 0:3 - 89 Будківський
Склади команд:
Олександрія: Шевченко, Копина, Бабогло, Логінов, Смирний (Калюжний, 81), Савченко (Ернандес, 46), Ковалець (Плакса, 46), Калітвінцев, Сігеєв, Шулянський (Скорко, 58), Кулаков (Погорілий, 68)
Запас: Долгий, Андрейчук, Білошевський, Ващенко, Мартинюк, Шостак, Єрмаков
Полісся: Бойко, Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков, Крушинський (Кушніренко, 58), Танковський (Огіря, 65), Козак (Назаренко, 58), Аріелсон, Макуана - Будківський
Запас: Кудрик, Шастал, Гітченко, Грицук, Мустафаєв, Поспєлов, Чечер, Джасім
Попередження: Смирний 36, Смоляков 45, Шабанов 51, Сігеєв 51
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